Trânsito no Feiraguai recebe intervenção da SMT de Feira de Santana

O trânsito na região do Feiraguai, localizado na Praça Presidente Médici, melhorou após intervenção da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT). É o que assegura os consumidores e comerciantes do centro comercial de Feira de Santana.

Na manhã desta sexta-feira, (05/05/2017), o titular da pasta, Maurício Carvalho, esteve no local acompanhando o fluxo de veículos. “Essa era uma região com muitos conflitos no trânsito, de grandes engarrafamentos e de perigo para pedestres”, observou.

A intervenção resultou na disponibilidade de mais vagas para estacionamento de carros e motos, instalação de placas de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, área de carga e descarga, rampas de acessibilidade, além de novo conjunto semafórico no cruzamento entre as ruas Bacelar de Castro com a Papa João Paulo XXIII.

De acordo com Maurício Carvalho, “o Feiraguai está de cara nova”. “Está um local aprazível, onde as pessoas podem transitar com segurança e os carros fluírem com mais rapidez”, afirma. Ele destaca que foram implantadas vinte e duas vagas para táxi, uma baia para ônibus urbano, quinze vagas para mototáxi e quatro rampas de acessibilidade para deficientes.

A medida foi uma solicitação que atende também a Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana (AVAMFS).