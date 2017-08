Deputado Targino Machado critica elevado índice de violência observado em São Gonçalo dos Campos e diz que moradores não acreditam na eficácia da polícia

Em sessão plenária da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), ocorrida nesta quarta-feira (11/05/2017), o deputado Targino Machado (PPS) criticou o elevado índice de violência observado em São Gonçalo dos Campos, avaliando que os moradores deixaram de acreditar na competência da polícia em conter criminalidade.

— A situação da Bahia está muito pior do que podemos imaginar. A população de São Gonçalo dos Campos, minha amada terra natal, está tomada pelo crime, a população está sitiada. Não existe na cidade uma rua, uma viela que seja segura para o cidadão morar ou transitar. Vivemos hoje um império da desordem, da falta de lei, da falta de autoridade. Uma cidade que é conhecida pelo clima ameno, de características bucólica e tranquila, chamada de Cidade Jardim, está nesse estado preocupante. Os moradores já não acreditam nas polícias. Como é que a cidade tem 40 mil habitantes e possui apenas três soldados e uma viatura da PM? Para piorar, a viatura está quebrada há dois dias e com escassez de combustível para patrulhar a cidade. Governador Rui Costa, até quando isso vai continuar? O povo de São Gonçalo está clamando por misericórdia. Vem cuidar da saúde, da educação e do grande gargalo da população baiana que é a segurança pública! — Afirmou Targino Machado.

