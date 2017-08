Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana assume compromisso com ‘Maio Amarelo’

A Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana assumiu um compromisso neste ano com o movimento Maio Amarelo, para apoiar as ações e buscar meios que possam atingir a meta até 2020, de diminuir significativamente os índices de acidentes de trânsito. O Maio Amarelo tem como objetivo conscientizar o Brasil e o mundo para a diminuição das tragédias no trânsito. Em Feira de Santana, a campanha será divulgada nos meios de comunicação através de ações em locais estratégicos.

De acordo com dados oficiais, mais de 5 mil pessoas morrem por ano, devido a acidentes de trânsito em todo o país, o que pode não representar a realidade, já que muitas mortes ocorrem nos hospitais após a ocorrência no local do acidente. Para o Superintendente Maurício Carvalho, é preciso pensar em um trânsito mais humanizado. “Temos que acabar com a indústria da morte no trânsito, temos que levar em consideração as tragédias também daqueles que sobrevivem, mas ficam com graves sequelas”.

Somente no ano de 2016 em Feira de Santana, foram registrados pela SMT, 742 acidentes com vítimas, e 10 acidentes com vítimas fatais. Já de janeiro à abril deste ano, ocorreram 129 registros de acidente com vítimas, e 5 registros de acidentes com vítima fatal. O tema da campanha deste ano é “A minha escolha faz a diferença”, chamando a atenção do condutor quanto à sua responsabilidade com os acidentes de trânsitos. “Por mais operosa e vigilante que seja, a SMT nunca conseguirá atuar em todos os lugares, o motorista precisa ter consciência da sua responsabilidade, para com a sua vida e a do próximo. Se ele avança um sinal, ou atende o celular, ou acelera muito a velocidade do seu veículo, a escolha é dele, com certeza a probabilidade de causar um acidente ou uma tragédia é grande. É preciso ter consciência dos seus atos”, reflete Maurício.

A SMT vem realizando durante o mês de maio, ações em colégios, empresas e indústrias, nas quais condutores e pedestres são orientados e conscientizados a aderir ao movimento. O dia D do movimento Maio Amarelo em Feira, será realizado no dia 25 de maio de 2017, em parceria com a Ciretran e a Polícia Militar, com uma blitz educativa. Uma ação específica vai ocorrer durante a noite na avenida São Domingos, onde há inúmeros bares e restaurantes, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da lei seca, e dos riscos de beber e depois dirigir. Há também a previsão de realizar estas ações em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito, com os seguimentos de transporte da cidade, como taxistas, moto-taxistas e transporte público.