SMT realiza plano de ação durante Micareta 2017 de Feira de Santana

A SMT vai atuar com toda a sua estrutura para organizar o trânsito, e atender a todas as demandas da Micareta de Feira de Santana que acontece entre os dias 18 e 21 de maio de 2017. Uma equipe com mais de 150 pessoas, entre diretores, coordenadores e agentes vai garantir a fluidez do trânsito, e a segurança do tráfego para condutores e pedestres nos locais da festa e seus entornos.

Além disso, a SMT deverá manter normalmente o pronto atendimento referente às solicitações diversas no trânsito da cidade. Atendimentos também poderão ser prestados pela SMT através de solicitações recepcionadas pelo Disk trânsito (75) 3623-3580.

Assim como vem acontecendo nos anos anteriores, serão montadas barreiras móveis e fixas, desvios e modificações de sentido de algumas vias para facilitar os acessos, circulação e saídas do circuito da festa. Algumas ruas serão fechadas totalmente, reduzindo o acesso ao circuito, proporcionando um controle maior da Polícia Militar com relação à segurança do folião. Neste ano, a novidade será que 6 ruas serão fechadas totalmente com tapume. São elas:

– Rua Fernando Ferrari, próxima à Rua A. Campos Boaventura

– Av. João Durval X Av. Presidente Dutra Sul

– Rua Frei Henrique, próxima à Av. Presidente Dutra Sul

– Rua São Vicente de Paula, próxima à Av. Presidente Dutra Sul

– Rua João Sampaio Machado X Av. Presidente Dutra Norte

– Av. João Durval X Av. Presidente Dutra Norte

Outra mudança com relação à edição do ano passado, é que no roteiro de retorno dos trios para o início do circuito, voltará a ser pela Avenida Senhor dos Passos, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas e Anel de Contorno, sendo que durante todo esse trajeto os motociclistas da SMT farão batedor junto aos trios.

Informações técnicas da Operação Micareta

A operação Micareta da Superintendência Municipal de Trânsito, terá início às 19h do dia 17 de maio e terminará às 19h do dia 22 de maio.

Informações sobre locais e horários

Início da festa:

Quarta-feira: 20 horas

Quinta-feira: 20 horas

Sexta-feira: 19 horas

Sábado: 11 horas

Domingo: 11 horas

Fechamento de todos os portões:

Quarta-feira: 19 horas

Quinta-feira: 18 horas

Sexta-feira: 17 horas

Sábado: 10 horas

Domingo: 10 horas

Horário para limpeza: fim da festa até às 09:00 horas.

Horário para reabastecimento das barracas: das 08 às 11 horas.

Fechamento e abertura de cruzamentos durante a festa

Avenida Presidente Dutra com Barão do Rio Branco:

Quarta-feira: das 19 às 07 horas

Quinta-feira: das 18 às 07 horas

Sexta-feira: das 17 às 07 horas

Sábado: das 10 às 07 horas

Domingo: das 10 às 07 horas

Segunda-feira: até às 08 horas

Avenida Presidente Dutra com Avenida Maria Quitéria:

Quarta-feira: das 19 às 07 horas

Quinta-feira: das 18 às 07 horas

Sexta-feira: das 17 às 07 horas

Sábado: das 10 às 07 horas

Domingo: das 10 às 07 horas

Segunda-feira: até às 08 horas

Avenida Presidente Dutra com Avenida João Durval:

Quarta-feira: das 19 às 07 horas

Quinta-feira: das 18 às 07 horas

Sexta-feira: das 17 às 07 horas

Sábado: das 10 às 07 horas

Domingo: das 10 às 07 horas

Segunda-feira: até às 08 horas

Cruzamentos interditados durante toda a festa

1- Avenida Presidente Dutra com Rua Felinto Marques Cerqueira

2- Avenida Santo Antônio com Av. Presidente Dutra

Cruzamentos que não serão interditados durante a festa

1- Avenida P. Dutra com Rua Frei Aureliano

2- Avenida P. Dutra com Rua Castro Alves

3- Praça Jackson Do Amaury com Rua J. J. Seabra

Trecho totalmente interditado 24 horas para o trânsito regular

1- Avenida Presidente Dutra entre a Avenida João Durval e a Rua Barão do Rio Branco.

Observação: tanto no sentido Bairro/Centro como Centro/Bairro, só terá acesso ao circuito da festa veículos vistoriados, das atrações, de limpeza e manutenção.

Trechos interditados parcialmente em horário específicos durante a festa

1- Avenida Presidente Dutra entre a Avenida João Durval e a Rua Barão do Rio Branco.

Observação: no sentido Centro-Bairro, nos horários de fechamento dos portões o trânsito será interditado nesses locais.

Trecho com mudança de sentido

1- Rua Comandante Almiro entre a Av. Presidente Dutra e a Av. Getúlio Vargas

Observação: para viabilizar a saída dos ônibus intermunicipais e interestaduais da rodoviária.

2- Rua General João Costa

Observação: para viabilizar a entrada dos táxis e mototaxis e dar uma opção para os condutores que vem trafegando pela Rua Juracy Magalhães.

Localização dos portões

Portões fechados (18):

– Rua Honorato Bonfim X Rua Barão Do Rio Branco

– Rua Comandante Almiro X Rua João De Barro

– Rua Vasco Filho X Rua João De Barro

– Rua Ari Barroso X Rua Honorato Bonfim

– Rua Caramuru Próximo A Avenida Presidente Dutra Sul (Acesso Pm)

– Rua Leão X Próximo A Avenida Presidente Dutra Sul.

– Rua Caracas Próximo A Avenida Presidente Dutra Sul

– Rua Adenil Falcão Próximo A Av. Presidente Dutra Sul (Posto De Saude).

– Rua Cristóvão Barreto X Rua Bogotá

– Rua Frei Henrique De Ascole X Rua João Sampaio Machado

– Rua Venezuela X Av. João Durval

– Rua Manoel Alves Pereira X Av. João Durval

– Rua Brigadeiro Eduardo Gomes X Av. João Durval

– Rua Juracy Magalhães X Rua Brigadeiro Eduardo Gomes

– Rua General João Costa X Rua Juracy Magalhães

– Rua Juracy Magalhães Jr. X Rua Brigadeiro Eduardo Gomes (Acesso Pm)

– Rua Comandante Almiro X Av. Presidente Dutra

– Rua Barão Do Rio Branco X Rua Georgina Erismann

Portões com disciplinador (09):

– Av. Maria Quitéria próximo à Rua Honorato Bonfim

– Rua Filinto Marques De Cerqueira próximo à Av. Presidente Dutra Sul

– Rua Frei Hermenegildo próximo à Av. Presidente Dutra Norte

– Av. Santo Antônio próximo à Rua Francisco Mario

– Rua Filinto Marques De Cerqueira X Rua Frei Henrique de Ascole

– Av. Maria Quitéria X Rua General João Costa

– Av. Presidente Dutra na Rodoviária (Fim do Circuito)

– Av. Presidente Dutra X Rua Frei Aureliano

– Av. Presidente Dutra X Rua São Domingos