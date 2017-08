SJDHDS e Obras Sociais Irmã Dulce assinam convênio para assistência infantil

O secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), Carlos Martins, e a presidente das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Maria Rita Lopes Pontes, assinaram, nesta terça-feira, um termo de colaboração para aquisição de equipamentos para o Centro de Terapia Intensiva Pediátrica, no Hospital da Criança das Obras Sociais Irmã Dulce.

O projeto “Olhai os Pequenos” vai possibilitar a compra de equipamento de ventilação para atender às crianças. O convênio assinado é de R$ 470 mil, valor alocado no Fundo Estadual de Atendimento a Criança e Adolescente (FECRIANÇA).

A reunião ainda tratou do aditivo publicado no último dia 27, de um outro contrato entre a SJDHDS e OSID referente a implantação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em Simões Filho. O projeto Inclusão Social tem a missão de atender 500 crianças e adolescentes situação de vulnerabilidade e risco social e suas famílias, e mais 30 núcleos familiares que possuam, entre seus membros, pelo menos um egresso do sistema prisional ou em situação de privação de liberdade.