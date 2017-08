Sete localidades rurais do município de Santana recebem água potável

Moradores de sete localidades do município de Santana realizam neste sábado (13/05/2017) o sonho de ter água em suas torneiras. O Governo do Estado, através da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) entrega sistema de abastecimento de para os povoados de Alagoas, Várzea do Mourão, Caraíbas, Jacaré, Porto Certo (Distrito de Porto Novo), Barreiros e Lagoa de Dentro. Estarão presentes na cerimônia de entrega o governador Rui Costa e o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, Cássio Peixoto.

Ao todo, conforme explica Peixoto, a intervenção conta com uma rede de distribuição: 229.877 metros, que resultarão em 362 ligações domiciliares e 1.270 moradores beneficiados. O valor do investimento foi da ordem de R$ 1.456.098,00, oriundo do Funcep.

“Investimentos estes, que, sem dúvida, chegam para mudar a realidade de baianos que, há anos, convivem com muita dificuldade, sendo obrigados a percorrer longas distâncias para obter água sem a devida qualidade, sem tratamento”, destacou o secretário, complementando que: “promover a segurança hídrica em pequenas comunidades representa crescimento para a Bahia e é prioridade do governador Rui Costa, cuja agenda de entregas comprova todo seu compromisso”.