SESP estará de plantão 24 horas no período da Micareta 2017 de Feira de Santana

Para atender as demandas da Micareta de Feira de Santana, que se inicia oficialmente nesta quinta-feira (18/05/2017) e termina no próximo domingo, 21, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP) se fará presente 24 horas no circuito Maneca Ferreira, na avenida Presidente Dutra, com cerca de 350 profissionais que atuarão em várias equipes, nos turnos matutino, vespertino e noturno, para execução dos serviços de varrição, dedetização, higienização, fiscalização, orientações ambientais, recolhimento do lixo, iluminação, entre outras ações correlatas.

De acordo com o secretário da SESP, Justiniano França, além da Presidente Dutra, as ações vão também contemplar os bairros Santa Mônica, Serraria Brasil, Brasília e Capuchinhos, bem como outros logradouros de abrangência do circuito, a exemplo das avenidas Maria Quitéria e Getúlio Vargas.

“Embora a Micareta de Feira comece oficialmente nesta quinta-feira, desde ontem já houve festa no circuito Maneca Ferreira, onde os profissionais dos Departamentos de Limpeza e Iluminação Pública prestaram serviços para garantir aos foliões um ambiente limpo, agradável, seguro e bem iluminado”, salientou Justiniano.

O secretário informou também que uma base da SESP já foi instalada na avenida Presidente Dutra, entre a avenida Maria Quitéria e a rua Fernando Ferrari, para coordenação dos trabalhos e facilitar a comunicação entre o referido órgão e a população.