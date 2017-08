SESP apresenta planejamento para a Micareta 2017 de Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SESP) já tomou as principais medidas para proporcionar aos foliões um ambiente mais agradável, limpo, bonito e bem iluminado no circuito oficial da Micareta de Feira de Santana e em ruas e avenidas adjacentes, segundo o secretário da pasta, Justiniano França.

Ele disse que dentro do planejamento operacional da SESP, no que tange à parte do Departamento de Limpeza Pública, serão executados por cerca de 348 profissionais, antes, durante e pós-Micareta, os serviços de varrição, dedetização, higienização, fiscalização, orientações ambientais e recolhimento do lixo.

“Esse trabalho vai contemplar, sobretudo os bairros Santa Mônica, Serraria Brasil, Brasília e Capuchinhos, bem como as avenidas de abrangência do circuito: Presidente Dutra, Maria Quitéria e Getúlio Vargas”, ressaltou Justiniano, afirmando que as referidas ações não afetarão o atendimento da SESP às demais localidades.

No que concerne ao Departamento de Iluminação Pública, serão colocados no circuito da Micareta 32 postes intermediários, para melhorar a iluminação, “além de uma iluminação especial em LED no túnel da avenida Maria Quitéria com a Getúlio Vargas até o primeiro retorno após a avenida presidente Dutra”.

De acordo com diretor do Departamento supracitado, José Wilton, já foi solicitado da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) a ligação de energia elétrica para 175 barracas, 927 refletores, bem como para camarotes e palcos fixos oficiais, toldos, entre outros pontos imprescindíveis ao evento. “Durante a Micareta deste ano, que ocorre no período de 18 a 21 de maio, 18 funcionários do Departamento estarão trabalhando para garantir eficiência na iluminação pública e, consequentemente, segurança aos foliões e trabalhadores”, acrescentou.

Já o diretor do Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho, disse que o referido setor tem uma participação antecipada ao período da festa momesca no preparo e qualificação de espaços inerentes às áreas verdes de abrangência do circuito da Micareta. Conforme ele, já foram executados nos portais, avenidas e praças os serviços de corte de grama, limpeza, capinação seletiva, podas de árvores e podas ornamentais. “Porém, vale salientar que, durante o período da Micareta, haverá uma equipe de plantão para eventualidades nas áreas do circuito da festa”.