Semana Municipal de Prevenção à Violência contra Profissionais da Educação é instituída no município de Feira de Santana

O plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, aprovou em segunda discussão e por unanimidade, o projeto de lei nº 74/2017, de autoria do vereador Marcos Lima (PRP), que dispõe sobre a criação e inclusão no Calendário Oficial do Município da Semana Municipal de Prevenção à Violência contra profissionais da educação da Rede Municipal de Feira de Santana.

A proposta tem o objetivo de conscientizar o corpo escolar e a comunidade para a prevenção da violência contra os profissionais da educação. Segundo a redação do projeto, os profissionais contemplados são professores, dirigentes educacionais, orientadores educacionais, agentes administrativos e os demais que atuem no ambiente escolar.

De acordo com o pl, o evento deverá ser realizado na terceira semana do mês de outubro, devendo ser desenvolvidas ações educativas como palestras, seminários, conferências e atividades culturais e de lazer, com a participação do Poder Público, instituições e autoridades, no sentido de implementar ações preventivas.

As secretarias de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos e de Educação ficarão responsáveis pela organização e realização do evento.