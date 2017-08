Secretário estadual Jaques Wagner faz palestra na Universidade de Oxford

O secretário de Desenvolvimento Econômico Jaques Wagner será um dos palestrantes convidados no Brazil Forum UK 2017, na Universidade de Oxford, neste domingo (14/05/2017). O tema deste ano, “Reestruturando Sistemas”, propõe reflexões sobre possíveis saídas para a crise institucional brasileira.

O fórum integra a programação do Think Brazil, evento promovido pelo Governo Britânico e Embaixada do Brasil em Londres, celebrando a parceria bilateral entre as duas nações. “Há uma polarização no Brasil que tem impedido o debate sereno que possa apontar soluções para o futuro sem que ocorra a perda de direitos da maioria da população. Mas jamais podemos desistir do debate, pois é a livre circulação de ideias, e o confronto dos pensamentos divergentes, que constroem e mantêm a democracia”, diz Wagner.

O secretário explica que o momento é importante para o Brasil e também para os britânicos. “Eles acabam de sair da União Européia e voltam seus olhos para o resto do mundo em busca de novos parceiros. Uma aproximação seria benéfica tanto para nós quanto para eles”.

Além de Wagner, participarão o ministro do STF Luis Roberto Barroso, Guilherme Leal, CEO da Natura, Cláudia Sender, CEO da Latam e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, entre outros.