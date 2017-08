Secretária Denise Mascarenhas palestra sobre ‘Dia Mundial da Enfermagem’, em sessão solene na Câmara Municipal Feira de Santana

No Dia Mundial da Enfermagem, nesta sexta-feira (12/05/2017), será realizada uma Sessão Solene de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) para homenagear os profissionais de saúde e a palestrante da sessão será a Secretária Municipal da Saúde de Feira de Santana, Denise Lima Mascarenhas. Uma sessão voltada para os profissionais, que com muito amor, carinho e dedicação enfrentam os desafios diários da profissão, e com tudo isso exercem a arte de cuidar. Na oportunidade, serão prestadas homenagens as enfermeiras que faleceram de maneira trágica em um acidente de carro, enquanto estavam a caminho do trabalho em Alagoinhas para exercerem suas atividades. A sessão acontecerá na Câmara Municipal de Feira de Santana, às 19h.