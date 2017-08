Salvador: UFBA realiza debate sobre crise política

A Universidade Federal da Bahia realiza, às 18 horas desta terça-feira (23/05/2017), no Salão Nobre da Reitoria, o debate “Crise política e saída democrática”, com o objetivo de refletir sobre a grave crise política enfrentada atualmente pelo Brasil. O evento contará com uma exposição inicial do professor Celso Castro, diretor da Faculdade de Direito da UFBA, sobre o atual cenário de saídas e soluções constitucionais. O debate contará com o apoio da APUB, da ASSUFBA e do DCE.

Em nota, a Reitoria da Universidade Federal da Bahia afirma que “neste momento difícil, a UFBA julga-se na obrigação de juntar sua voz à de todos os setores da sociedade que clamam pela construção de uma solução democrática para a crise, com a participação de toda a população brasileira”.

Além do debate, a Reitoria incluiu o tema na pauta da próxima reunião do Conselho Universitário, focando o debate nos reflexos da crise política sobre a universidade.

Crise

O movimento nacional em defesa das eleições ‘Diretas Já’ foi intensificado após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer (PMDB/SP), com a finalidade de apurar possível prática de obstrução de Justiça, corrupção passiva e organização criminosa. O inquérito é resultado da delação dos executivos do Grupo J&F, Joesley Batista e Wesley Batista.