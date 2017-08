Salvador: SAC Empresarial participa da Semana do Microempreendedor Individual

O SAC Empresarial – vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) – vai participar da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), disponibilizando serviços de orientação, formalização, alteração e exclusão, CNPJ e certificado, de 8 a 13 de maio de 2017, das 9h às 18h, no estacionamento do Shopping da Bahia, em Salvador.

Promovido pelo Sebrae, a Semana do MEI será realizada simultaneamente em todo o país. Na Bahia, Salvador e mais de 80 cidades no interior do estado vão receber o evento. Somente na capital, a meta é fazer 6 mil atendimentos e 190 capacitações, entre seminários, palestras, oficinas e clínicas tecnológicas.

“Estimular e encorajar o empreendedorismo é muito importante, principalmente em um momento de crise econômica. O baiano é muito criativo e mesmo em momentos difíceis consegue se reinventar e gerar renda para seu sustento”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner.

No dia a dia, os três postos do SAC Empresarial, localizados no Comércio, Cajazeiras e Shopping Bela Vista, já realizam o trabalho de capacitação, com informações e orientações sobre mercado, registro e legalização de empresas. No primeiro semestre deste ano foram realizados 14.713 atendimentos nos postos do SACE.

Força do trabalho

Com mais de 400 mil empreendedores individuais, a Bahia ocupa o primeiro lugar no Nordeste e o quinto no Brasil, segundo dados do Portal do Empreendedor. A maior parte do MEI está concentrada em Salvador (137.464), seguido de Feira de Santana (24.766), Vitória da Conquista (14.519), Lauro de Freitas (10.638) e Camaçari (10.023). São considerados MEI’s empreendedores com faturamento anual de até R$ 60 mil.