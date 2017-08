Salvador: Fórum debate desafios da comunicação em instituições de saúde

‘Comunicação Institucional: Desafios e Perspectivas na Saúde’. Este é o tema do II Fórum de Qualidade e Segurança do Paciente, promovido pelo Hospital São Rafael (HSR), nesta quinta-feira (11/05/2017), com o objetivo de debater os fluxos de diálogo dentro das unidades de saúde do estado da Bahia. O evento é voltado para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dirigentes, profissionais da área de comunicação e demais profissionais das equipes multidisciplinares, que atuam neste segmento.

A abertura do Fórum, cuja primeira edição aconteceu em 2016 e foi sucesso de público, será realizada, às 8h30, pela presidente do Monte Tabor, Laura Ziller e pelo diretor geral do HSR, Alfredo Martini. Na conferência de abertura, o tema central girará em torno da qualidade para a segurança, com abordagem pelo viés das relações. O conferencista é o consultor em desenvolvimento humano, psicólogo e psicanalista, Walmir Cedotti.

O evento também contará com mesa redonda sobre ‘A comunicação no desenvolvimento de uma cultura de segurança – jornada e desafios’, com as gerentes de qualidade do Hospital Santa Izabel, Camila Comming; do Hospital Aliança, Eliane Simoni; do Cárdio Pulmonar, Janaína Regis, e do HSR, Jacqueline Canuto.

A partir das 14h, haverá ainda conferência sobre ‘Experiência do paciente – construindo valor a partir da comunicação’, com o gestor de prática médica do Cárdio Pulmonar, Eduardo Darze; além de painéis sobre ‘A comunicação como fator de sucesso no resultado assistencial (case do setor de Transplante de Medula Óssea do São Rafael), com o hematologista Marco Aurélio Salvino e depoimento de paciente; e sobre as estratégias e bastidores de disseminação do protocolo AVC no HSR, com os neurologistas Bruno Bacellar e Suzete Farias.

As inscrições deverão ser feitas por meio do site ‘www.portalhsr.com.br/forumqualidade’. O investimento é no valor de R$ 80.