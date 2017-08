Sala de Imprensa SKOL será point dos artistas na Micareta 2017 de Feira de Santana

Pelo terceiro ano consecutivo, a SKOL quebra padrões e promove um espaço fora da curva para os jornalistas, fotógrafos e influencers que trabalham durante a Micareta de Feira de Santana.

Localizada no Camarote Central Mix, a Sala de Imprensa SKOL será ponto de encontro de artistas e jornalistas. Com uma vista privilegiada para o palco, a Sala de Imprensa contará com notebooks, wi-fi, além de SKOL geladíssima e uma programação para deixar as pautas cada dia mais interessantes. No espaço será permitido sair do quadrado, fazer entrevistas, tirar fotos, produzir conteúdo e acompanhar tudo que acontece na festa.

A Sala de Imprensa SKOL funcionará de quinta (18/05) a domingo (21/05), das 18:00 às 01:00 horas. A gestão do espaço é da LK COMUNICAÇÃO, agência de PR da Ambev na Bahia e em Pernambuco. O acesso será exclusivo aos artistas, convidados e os profissionais credenciados.

Sala de Imprensa SKOL – Micareta de Feira 2017

Dias: de 18 a 21 de maio de 2017

Local: Camarote Central MIx

Horário: das 18:00 às 01:00 horas (A entrada da imprensa só será permitida até às 00:00 horas)