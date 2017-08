Reunião entre membros do Poder Judiciário, OAB e SMT debateu organização do trânsito no entorno da sede do Juizados Especiais de Feira de Santana

A convite de representantes do Poder Judiciário, o superintendente de Trânsito de Feira de Santana (SMT) Maurício Carvalho debateu na quarta-feira (03/05/2017) a organização do tráfego e estacionamento de veículos no entorno da sede do Juizados Especiais da Comarca de Feira de Santana.

Instalada na Rua Aloísio Resende, nº 388, Bairro de Queimadinha, a sede dos Juizados Especiais não conta com estacionamento privativo de veículos, o que provoca impacto na ocupação das vias públicas. Soma-se a esse fator o significativo fluxo de pessoas que se dirigem à repartição, o que causa a intensificação dos problemas com a organização do trânsito no entrono do prédio público.

Presenças

Além de prepostos da Prefeitura de Feira de Santana, participaram da reunião representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Feira de Santana), servidores do judiciário e os magistrados Claudio Santos Pantoja Sobrinho e Josefa Cristina Tomaz Martins Kunrath.