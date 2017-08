Requerimento solicita Sessão Especial pela Semana do Meio Ambiente em Feira de Santana

O plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou, nesta quarta-feira (17/05/2017), por unanimidade, o requerimento nº 124/2017, de autoria do vereador Roberto Tourinho (PV), que propõe uma Sessão Especial no dia 6 de junho, às 19:00 horas, no plenário da Casa Legislativa, em comemoração à Semana do Meio Ambiente.

Segundo o requerimento, deverão ser convidados o secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, promotor de Meio Ambiente, ambientalistas, conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema) e outras autoridades para tratarem de temas alusivos à preservação do meio ambiente, combate à poluição e outros assuntos relacionados ao tema.

O autor do requerimento, vereador Roberto Tourinho (PV) comentou sobre o assunto. “O projeto de resolução para uma Sessão Especial na Semana do Meio Ambiente foi também subscrito pelos vereadores Alberto Nery (PT) e Gilmar Amorim (PSDC) para que seja realizada no dia 6 de junho uma Sessão especial cumprindo o que determina a Lei Municipal nº1571, de 16 de dezembro de 1991”, afirmou.