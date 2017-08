Projeto de Lei cria Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea em Feira de Santana

A Câmara Municipal de Feira de Santana, nesta terça-feira (09/05/2017), aprovou por unanimidade dos presentes, o projeto de lei nº 66/2017, de autoria da vereadora Cintia Machado (PMB), que institui a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, a ser realizada anualmente entre os dias 14 a 21 de dezembro.

De acordo com o pl, o objetivo é estimular a doação voluntária de medula óssea, visando a ampliação das possibilidades de localização de doares compatíveis, além de informar, sensibilizar e conscientizar a população, difundindo a necessidade de existência de doares de medula óssea, mantendo atualizados telefones e endereços de órgãos responsáveis pela captação; desenvolver atividades de orientação, capacitação e educação continuada sobre transplantes, doação e identificação de doadores, em especial aos profissionais da área de saúde que atuam no setor de oncologia e no Programa Saúde da Família, por meio do Hemonúcleo da cidade de Feira de Santana.

A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Medula Óssea, que passa a fazer parte do Calendário Oficial do Município, terá ainda o objetivo de alertar o doador cadastrado sobre a importância de manter seus dados cadastrais atualizados, para que efetivamente possa comparecer caso seja convocado a realizar a doação.

Ainda segundo a redação do pl, poderá o Poder Executivo Municipal celebrar parcerias, convênios com os Governos Federal e Estadual, instituições privadas, fundações, empresas, organizações governamentais ou não governamentais visando a plena execução da campanha, informando os procedimentos para cadastro de doares e esclarecendo a importância da doação de medula para salvar vidas.