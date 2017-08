Projeto de lei cria Pelotão Ecológico Mirim no município de Feira de Santana

Foi aprovado por unanimidade dos presentes, na manhã desta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o projeto de lei nº 45/2017, de autoria do vereador Roberto Tourinho (PV), que institui o Pelotão Ecológico Mirim no município de Feira de Santana.

De acordo com o pl, o Pelotão Ecológico Mirim será criado com o objetivo de defender o meio ambiente e combater crimes contra a natureza, patrimônio público e toda forma de degradação ambiental, sendo formado por alunos da rede municipal de ensino, que serão incumbidos de zelar pela proteção do meio ambiente no âmbito do município de Feira de Santana.

A escolha desses alunos será feita por professores, profissionais de educação e biólogos do Departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente. Também será levado em consideração aqueles que se destacaram na realização de eventos ambientais ao longo do ano letivo.

Ainda segundo o projeto, o membro do Pelotão Ecológico Mirim que mais se destacar na preservação e defesa do meio ambiente poderá ser homenageado, anualmente, quando na entrega da premiação de Guardiões do Meio Ambiente, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Os integrantes do Pelotão Ecológico Mirim passarão por cursos de educação ambiental e conhecimento sobre legislação ambiental, ministrado nas escolas municipais por profissionais do quadro, como professores da rede municipal de ensino e do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.

O autor da matéria acredita que é muito importante que crianças e adolescente sejam educados para a preservação do meio ambiente. “Durante o período que fui secretário convivi muito de perto com o setor de Educação Ambiental. Este departamento é composto por professores, biólogos e educadores que desenvolvem ações com o foco no meio ambiente. Estes profissionais chegaram à conclusão de que se consegue muito mais resultado educando as crianças do que os adultos. As crianças e jovens, quando educados, quando recebem noções de meio ambiente é muito mais eficiente”, disse.

Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.