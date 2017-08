Projeto de Lei cria Comitê Municipal Permanente de Políticas Sustentáveis de Feira de Santana

De iniciativa do vereador Roberto Tourinho (PV), foi aprovado por maioria, com voto contrário do vereador Edvaldo Lima (PP), na manhã desta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o projeto de lei nº 60/2017, que cria Comitê Municipal Permanente de Políticas Sustentáveis. O objetivo do pl é integrar representantes do Poder Executivo e da sociedade civil organizada, das áreas relacionadas ao atendimento de políticas do desenvolvimento sustentável, com a participação em fóruns, movimentos e entidades representativas deste segmento da população.

Segundo o pl, farão parte do Comitê os secretários municipais de Meio Ambiente e Recursos Naturais; de Desenvolvimento Social; de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico; de Planejamento e representantes da sociedade civil organizada: do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Conselho Municipal de Desenvolvimento Social; Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável.

O colegiado deverá ser presidido por um representante do Poder Público e da sociedade civil organizada, levando em conta a igualdade entre gêneros, e ambos serão escolhidos por um mandato de dois anos, sendo permitida a recondução ao cargo. Cada representante deverá designar um suplente, levando em conta o critério de igualdade entre os gêneros. O Poder Público Municipal será representado pelos órgãos da administração direta e indireta. O projeto versa ainda sobre as atribuições do Comitê, do seu caráter consultivo e deliberativo, quem poderá participar do mesmo e sobre suas funções.

O autor da matéria, vereador Roberto Tourinho (PV), ressaltou o compromisso do projeto com a sustentabilidade no Município. “Na condição de autor deste projeto, quero fazer um agradecimento ao Ecobairro, uma ONG de Feira de Santana que tem um compromisso com o Meio Ambiente e com a sociedade. Fui procurado por um representante, me reuni com eles, e através do seu representante maior, Paulo Santos, após várias reuniões cheguei a esse projeto”, informou.

O vereador Cadmiel Pereira (PSC) fez observações sobre o projeto. “Ao vereador, quero dar os parabéns pela apresentação do Comitê, que depois ele possa fazer uma emenda corrigindo que o Comitê que é de Assistência Social e não de Desenvolvimento Social, e colocar nele um número par de membros, que é melhor para conduzir os trabalhos”, sugeriu.

O vereador Edvaldo Lima (PP) justificou seu voto contrário à matéria. “Quero dizer ao autor do projeto que respeito e tenho muito carinho e tenho também aprovado seus projetos, mas li este e observei que é um projeto importante, mas uma parte que me chamou atenção foi o artigo 1º, que diz que o colegiado será presidido pelo representante do Poder Público e da sociedade civil, levando em conta a igualdade entre gêneros e continuarei com meu posicionamento de não aprovar nenhum projeto que tenha a palavra gênero”, declarou.