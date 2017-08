Professor Desiderio toma posse como diretor geral do Instituto Anísio Teixeira e assegura dar continuidade às ações positivas

Professor da rede pública de ensino desde 1998, Desiderio Bispo de Melo tomou posse nesta sexta-feira (12/05/2017), como diretor geral do Instituto Anísio Teixeira (IAT). Ele, que substitui Severiano Alves, à frente do órgão, garantiu no seu discurso de posse um maior alinhamento com a Secretaria da Educação e também com as Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes). A cerimônia, realizada na sede do IAT, na Paralela, em Salvador, contou com a participação de diversas autoridades, entre elas, as representações da Universidades Estaduais, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e do deputado federal Félix Mendonça.

Representando o secretário da Educação Walter Pinheiro, o subsecretário Pitombo fez uma memória histórica do Instituto e pontuou a importância da parceria entre o IAT e as Ipes. “A aproximação com as Ipes é real e fundamental para este novo IAT. É um momento em que não poderíamos deixar de estar, em que as instituições, as escolas, as territorialidades cobram metodologias e ações pedagógicas de formação para o desenvolvimento local e regional”, afirmou Nildon, que também já dirigiu o Instituto Anísio Teixeira.

Em seu discurso, Desiderio Bispo pregou a continuidade das ações que fizeram do Instituto Anísio Teixeira um órgão referência em formação de professores no País. “Nós do IAT, vamos buscar avançar, ainda mais, na direção de uma educação pública de qualidade, sempre em consonância com as diretrizes postas no plano estratégico da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e que nos desafia a trabalhar um Novo IAT. Um IAT que amplie a formação dos profissionais da educação, que faça pesquisa e inovação, que seja moderno com uma rede de videoconferência atual e com mais capacidade para a produção e difusão de mídias e tecnologias educacionais”.