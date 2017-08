Presidente global da CUFA vem a Salvador e fala de ‘Favela Digital’

Smartphones, tablets, notebooks e conexão Wi-Fi. Antes, esses itens faziam parte, apenas, do cotidiano das classes média e alta. Atualmente, moradores de comunidades de todo o Brasil têm acesso a esses dispositivos e é, justamente, buscando entender essa inserção que a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti) vai promover a segunda edição do Papo de Inovação, desta vez, trazendo o tema ‘Favela Digital’.

O encontro, aberto ao público, é voltado, principalmente, para estudantes e acontece nesta sexta-feira (19/05/2017), a partir das 13:00 horas, no Cine Teatro do Solar Boa Vista, localizado no Engenho Velho de Brotas. Para conduzir essa conversa, a Secti convidou duas figuras de peso: Francisco José Pereira de Lima, mais conhecido Preto Zezé das Quadras, e Victor Haggar. O mediador do encontro é o chefe de Gabinete da Secretaria, Rodrigo Hita.

Ex-lavador de carros, o cearense Preto Zezé é o atual presidente Global da Central Única das Favelas (CUFA). Ele ainda é rapper, compositor, autor, trabalha com projetos sociais e apresenta o quadro “Talentos da Comunidade”, na afiliada da Rede Globo, no Ceará. Já Victor Haggar, uma das referências em produção de beats do Brasil, é MC e produtor no meio Hip Hop, oriundo da periferia de São Caetano, em Salvador. Haggar possui CDs lançados e, além de seus próprios trabalhos, produz para outros MCs de todo o país.