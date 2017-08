Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana revela dificuldade em realizar concurso público e implantar TV aberta do legislativo

Dentre os assuntos abordados no Encontro com o Presidente do mês de maio estiveram TV com canal aberto, concurso da Câmara e futuro político do presidente do Legislativo feirense, vereador Reinaldo Miranda, Ronny (PHS). O Encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (03/05/2017), na sala de reuniões do prédio anexo à Câmara e contou com presença expressiva da imprensa que cobre diariamente os trabalhos da Casa Legislativa.

O presidente foi taxativo ao afirmar que há disposição e vontade de trazer a TV com canal aberto, mas a situação financeira lhe preocupa, porque a Câmara Municipal de Feira de Santana não dispõe de recursos para aquisição dos equipamentos. “São quase R$2 milhões para aquisição dos equipamentos necessários para a TV ir ao ar e não dispomos desse recurso. Mesmo tendo conseguido o canal 34, com muito esforço e dedicação, não temos condição financeira de arcar com o restante. Mas, como não me falta vontade veremos o que ainda podemos fazer”, explicou.

Quando questionado sobre o concurso da Câmara, Ronny afirmou que a situação está 90% resolvida. “Já foi homologado, como vocês presenciaram, e falta apenas resolver a questão das taxas pagas ao banco, que a empresa vencedora da licitação queria que a Câmara arcasse, mas somos impedidos legalmente. A empresa já está ciente desse impedimento e a situação está praticamente resolvida”, garantiu.

Para finalizar, o futuro político de Ronny foi levado à tona. Na última terça-feira (02) o presidente permaneceu por mais de 12 horas no gabinete da presidência realizando atendimento ao público, amigos e correligionários. “Se isso serve de termômetro para 2018 não sei, mas sei que desde que iniciei a carreira política faço meu trabalho voltado para o atendimento àqueles que me ajudam politicamente. Ontem atendi mais de 250 pessoas, nunca vi isso e fiquei feliz em poder atender à todas”, comemorou.