Prefeitura de Feira de Santana investe em sistema de irrigação automatizada para canteiro central da Avenida Getúlio Vargas

A Prefeitura de Feira de Santana está investindo em alta tecnologia de última geração para o uso racional da água, preservação e valorização das áreas verdes. Nesta sexta-feira (12/05/2017), por exemplo, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município o aviso de licitação para contratação de empresa de engenharia visando à implantação do sistema de irrigação automatizada nas áreas verdes do canteiro central da avenida Getúlio Vargas e rua Olímpio Vital, trecho entre o viaduto Francisco Pinto e cruzamento com avenida Canal, incluindo elaboração do projeto executivo, material, mão de obra e equipamentos.

O processo licitatório, que será na modalidade tomada de preço, do tipo menor preço, ocorrerá no dia 1º de junho do corrente ano, às 08h30, no Salão de Licitações, situado na avenida Sampaio, nº 344, centro. Os interessados podem obter maiores informações por meio do Edital disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br, no Departamento de Licitação e Contratos, situado no endereço supracitado.

Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Justiniano França, a irrigação automática terá horários pré-definidos e utilizará a água proveniente do lençol freático, que será captada por meio de poços tubulares.

“O novo sistema é eficaz e muito mais vantajoso do que o método convencional, uma vez que fará a aplicação de água na medida certa, evitando o desperdício, e gerará economia para os cofres públicos com a otimização do tempo, redução da mão de obra e eliminação de mangueiras, carros-pipa e outros equipamentos ou acessórios. Além disso, permitirá que as áreas verdes fiquem mais saudáveis e bonitas em qualquer época do ano”, ressaltou Justiniano.

Ele acrescentou que, com a implantação do sistema de irrigação automatizada, as áreas verdes do canteiro central da avenida Getúlio Vargas e rua Olímpio Vital também ganharão novo visual, “pois novas espécies de plantas, iluminação moderna, assentos, entre outros correlatos, vão compor a paisagem do local”, pontuou.