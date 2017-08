Prefeitura de Feira de Santana inaugura PSF de alta complexidade no Loteamento Recanto

Capacitada para funcionar com três equipes interdisciplinares e atender a uma demanda estimada em 12 mil moradores na região do Feira X, a Unidade de Saúde da Família Dr. Adroaldo de Oliveira Dórea foi inaugurada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta quinta-feira (11/05/2017).

O PSF, classificado como III e IV, é dotado de um padrão mais complexo e sofisticado, e cada equipe será devidamente formada por um médico, uma enfermeira e dois técnicos de enfermagem. A unidade oferece serviços de vacinação, curativos, nebulização, teste do pezinho, pequenos atendimentos de urgência, além de consultórios odontológicos.

A secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, ao elogiar o empenho dos técnicos e assessores da sua pasta para a execução desta obra, frisou que “a nossa obrigação é colher bem a todos, mas o mérito é do gestor municipal, cujo exemplo nos dar ânimo para trabalhar cada dia melhor”.

O dentista Adroaldo de Oliveira Dórea, patrono do PSF, aos 90, presente ao ato inaugural juntamente com seus familiares, em poucas palavras sintetizou o seu sentimento: “Estou muito honrado com esta homenagem, e tenho certeza que este posto de saúde vai acompanhar o desenvolvimento deste bairro”.

Após o vice-prefeito Colbert Martins enaltecer a complexidade da Unidade de Saúde e desejar sucesso ao seu corpo técnico, José Ronaldo mencionou, em sua fala, a integridade profissional de Adroaldo Dórea, estendendo as congratulações aos familiares do homenageado.

Ao se reportar aos benefícios que esta nova unidade de saúde trará aos moradores da região, o prefeito lembrou que, além dos 15 profissionais de saúde que vão formar as equipes médicas que atuarão no PSF, também se somam os agentes comunitários de saúde que trabalham na região, chegando a mais de 30 profissionais.

“Aqui, teremos fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos. Há dez anos atuamos com esta filosofia de trabalho, na Secretaria de Saúde. Estamos entre as melhores coberturas de Programas de Saúde da Família, do Brasil”, disse José Ronaldo, ao anunciar que a pavimentação das ruas do entorno do PSF e as demais da região, será iniciada dentro de sessenta dias.

A solenidade contou com as presenças de lideranças políticas e comunitárias, diretores e secretários municipais.