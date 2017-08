Prefeitura de Feira de Santana inaugura praça no Conjunto Morada do Sol

O Dia das Mães foi marcado por comemoração no conjunto Morada do Sol, no bairro Calumbi. No início da noite deste domingo (14/05/2017), o prefeito José Ronaldo de Carvalho entregou aos moradores da localidade a nova Praça da Capela. Uma missa em homenagem as mães moradoras do bairro foi celebrada antes da inauguração. O ato religioso também contou com a presença do gestor municipal.

O equipamento foi construído pela Secretaria de Serviços Públicos, através do Departamento de Áreas Verdes. A praça conta com pavimento de pedra portuguesa, gramado (com grama nativa da localidade), jardinamento com espécies resistentes ao clima da região (como crúzia, buganvile, espada de São Jorge, e Bela Emília), além de cerca de 50 árvores, bancos de eucalipto tratado, e iluminação moderna.

O prefeito José Ronaldo alertou os moradores quanto a importância da participação de cada um na preservação do equipamento público. “As praças mais bonitas da cidade são aquelas que os moradores ajudam a cuidar. A participação das pessoas é muito importante nesse aspecto. E pelo que já percebemos aqui, são uma comunidade unida, então tem tudo para dar certo. Vamos cuidar da praça como cuidamos dos jardins das nossas casas”, comparou.

O presidente da Associação de Moradores, Evaldo Gomes, agradeceu ao prefeito José Ronaldo pelo atendimento ao pleito da comunidade. “Este bairro passou por uma enorme transformação graças a sensibilidade e ao trabalho do nosso prefeito. Os moradores são eternamente gratos por tudo que tem sido feito nessa localidade”, pontuou.

O vereador Marcos Lima observou que as intervenções realizadas no conjunto podem servir inclusive de modelo para outras localidades da cidade. “Nós acompanhamos de perto o trabalho do Governo Municipal por toda a cidade. O prefeito atua dia e noite, incansavelmente, assim como a sua equipe de Governo”, salientou. Também estiveram presentes o secretário de Serviços Públicos, Justiniano França, e o diretor do Departamento de Áreas Verdes, Deodato Peixinho.