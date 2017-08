Prefeitura de Feira de Santana é contemplado com veículo e equipamentos para conselhos tutelares; ministra Luislinda Valois anunciou doações

Durante a visita a Feira de Santana neste sábado (13/05/2017), integrando a comitiva de ministros do Governo Federal, a titular da Secretaria de Direitos Humanos, Luislinda Valois, anunciou a liberação para o município de um veículo, cinco computadores com impressora, e um refrigerador para os Conselhos Tutelares.

“É uma preocupação permanente assegurar aos equipamentos da área social todas as condições para realizarem seus trabalhos. E o Conselho Tutelar tem uma importância muito grande no sentido de assegurar os direitos das nossas crianças”, ressaltou a ministra.

O anúncio foi feito durante a solenidade de lançamento do Dia D de Vacinação contra a Influenza, na sede da Secretaria de Saúde, com as presenças do prefeito José Ronaldo de Carvalho e dos ministros Ricardo Barros (Saúde) e Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo). “Peço a população de Feira de Santana que fiscalize o uso desses equipamentos”, completou Luislinda.