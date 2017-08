Prefeito José Ronaldo visita Faculdade Católica de Feira de Santana e é recebido por Don Zanoni.

O prefeito, de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, que recentemente sancionou o Projeto de Lei 3.680, de 24 de abril de 2017, incluindo no Calendário Oficial do Município a “Caminhada do Perdão” visitou, na manhã desta quarta-feira (10/05/2017), a Faculdade Católica, onde foi recebido pelo Arcebispo Metropolitano Dom Zanoni Desmettino Castro.

O encontro contou ainda com as presenças do secretário de Governo, Paulo Aquino, e do vereador Roberto Tourinho, autor do projeto que legaliza a Caminhada do Perdão, uma iniciativa da Arquidiocese de Feira de Santana que há cinco anos, no segundo domingo de março, leva milhares de fiéis às ruas da cidade.

A primeira “Caminhada do Perdão” foi realizada em 4 de março de 2012, dentro das atividades programadas para celebrar os 50 anos de criação da Arquidiocese de Feira de Santana. Desde a sua primeira edição, a empatia da população com o grande ato penitencial itinerante superou as expectativas da organização do evento.

“Realmente, a Caminhada do Perdão é um momento muito importante, em que a Igreja é chamada a refletir a sua identidade e o seu compromisso com Deus”, disse Dom Zanoni, secundado pelo prefeito José Ronaldo, que destacou que “com a lei sancionada, agora a gente pode participar deste movimento cristão com mais segurança”.