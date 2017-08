Prefeito José Ronaldo participa de missa de encerramento do 21º Vem Louvar em Feira de Santana

Enquanto os foliões curtiam a Micareta atrás do trio elétrico, milhares de católicos de Feira de Santana e região participavam do 21° Vem Louvar, que foi realizado no ginásio do SESI, no Alto do Cruzeiro, desde a sexta-feira (19/05/2017).

O prefeito José Ronaldo participou da missa de encerramento presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Zanoni Demettino Castro, neste domingo (21). Ele esteve acompanhado do vice-prefeito Colbert Martins Filho.

O evento religioso, que é promovido pela Renovação Carismática Católica, teve como tema “O Espírito Santo Descerá sobre ti”.