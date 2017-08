Feira de Santana: prefeito José Ronaldo inaugura praça no povoado da Matinha

Com uma missa celebrada na igreja Nossa Senhora Aparecida e shows de bandas, os moradores do povoado Candeal II, no distrito da Matinha, comemoraram, na noite de sábado (06/05/2017), o aniversário de 30 anos de fundação da Praça das Crianças, cujas festividades se estendem por todo o dia de domingo (07/05).

O evento contou com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho, que na oportunidade inaugurou as obras de urbanização da Praça das Crianças.

Atendendo a uma antiga solicitação dos moradores, a Prefeitura Municipal promoveu a pavimentação a paralelepípedo do logradouro, dotando-o de mesas e bancos de alvenaria, além de nova iluminação.

O prefeito, recepcionado por populares, lideranças políticas e comunitárias, agradeceu a Deus por ter sido o prefeito que enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que emancipou politicamente a Matinha, desmembrando o antigo povoado do distrito de Maria Quitéria.

Ao anunciar que, brevemente, estará inaugurando a Escola Municipal Anísio Pereira Bernardes, José Ronaldo disse que “com fé em Deus o nosso trabalho vai continuar, e eu espero trazer ainda boas novas para esta comunidade”.