Prefeito José Ronaldo agradece pelo trabalho da PM durante a Micareta 2017 de Feira de Santana

O prefeito José Ronaldo participou do almoço de confraternização promovido pela Polícia Militar (PM), neste domingo (21/05/2017), no Espaço Folia, no Circuito Maneca Ferreira, na Presidente Dutra.

Na oportunidade, o gestor municipal agradeceu o apoio e a presença da PM na festa.

“Sem os órgãos de segurança seria impossível a realização da Micareta, que está prestes a completar 80 anos”.

José Ronaldo falou com relação a superação do Governo Municipal em fazer a festa acontecer em meio ao período de crise.

“Estou muito feliz com a realização da Micareta e que o clima de tranquilidade permaneça até os últimos minutos”, finalizou, destacando ainda a presença do Ministério Público no Circuito Maneca Ferreira.

O evento marcou também a despedida do coronel Adelmário Xavier, comandante do Comando de Policiamento Regional Leste. Ele encerra sua carreira neste ano.

Prestigiaram o evento os secretários municipais Antônio Carlos Borges Júnior (Desenvolvimento Econômico), Paulo Aquino (Governo) e Pedro Boaventura (Trânsito), além de autoridades militares e civis.