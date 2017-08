PL cria a Semana da Conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista no município de Feira de Santana

Foi aprovado por unanimidade dos presentes, nesta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o projeto de lei nº 63/2017, de autoria do vereador Roberto Tourinho (PV), que institui a Semana da Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista.

De acordo com o pl, acontecerá anualmente entre os dias 21 de março a 2 de abril a Semana da Conscientização sobre Transtorno do Espectro Autista, que integrará o Calendário Oficial de eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Durante o evento serão realizadas palestras, seminário sobre o tema com a participação de múltiplos profissionais, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas e outros profissionais das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social.

Durante a Semana da Conscientização será realizada uma sessão na Câmara Municipal de Feira de Santana, para debater o tema e assuntos relacionados. Nos dias que antecedem o evento, a Secretaria de Comunicação Social deverá divulgar nos sites oficiais do Município e nos portais eletrônicos o evento. A lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

O autor da matéria destacou a importância do projeto e do seu compromisso com os especiais. “Eu tenho, ao longo da minha vida, um compromisso meu, do meu mandato, com os portadores de necessidades especiais. Somente neste mandato já fui autor de várias leis aprovadas nesta Casa em defesa das pessoas com deficiência. Estamos propondo neste momento que seja incluído no Calendário Oficial do Município uma Semana de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município”, afirmou.