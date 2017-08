Obesidade dos brasileiros ganha destaque no jornal Le Monde

De cada cinco brasileiros, um está acima do peso, segundo uma pesquisa publicada no último dia 17 de abril de 2017 pelo instituto Vigitel, o que correspondente a 18,9% da população em 2016.

Em 2006, 11,8% dos brasileiros eram considerados obesos. Um paradoxo em um país onde a fome reinava há cinquenta anos, diz o jornal francês Le Monde. A proporção de brasileiros acima do peso é ainda mais assustadora afetando 53,8% das pessoas.

Em 2010, o governo percebeu a gravidade do problema e decidiu lançar uma campanha para estimular o consumo de frutas e legumes e a prática de esportes. A estimativa, na época, é o que o sobrepeso custava cerca de US$ 250 milhões por ano aos cofres públicos, já que o sobrepso está na origem de várias doenças graves.

Em dez anos, destaca o Le Monde, o número de brasileiros que sofre de diabetes passou para 8,9%. Além disso, 25% da população tem hipertensão. Os hábitos, entretanto, parecem estar mudando. Os refrigerantes aos poucos estão desaparecendo das mesas dos brasileiros e apenas 16,5% da população em 2016 consome esse tipo de produto com frequência, diz o estudo.

Ricos e pobres

Entrevistado pelo Le Monde, o endocrinologista Thiago Fraga, lembra que a luta contra a obesidade é um desafio, principalmente nas grandes cidades, onde o problema atinge ricos e pobres. “A população mais modesta e menos instruída tem menos tempo para cozinhar e utiliza muito a fritura, que multiplica por 3 o nível calórico dos alimentos”, lembra.

Mas, de acordo com ele, o problema da má-alimentação atinge de uma outra maneira as classes mais altas, que consomem alimentos mais calóricos e com alto teor de açúcar para aliviar o stress e a ansiedade no cotidiano. O Le Monde também lembra que a obesidade atinge crianças cada vez mais novas. Um outro estudo encomendado pelo Ministério da Saúde em 2009 mostra que de cada três crianças brasileiras entre 5 e 9 anos, uma está acima do peso recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

*Com informações do RFI.