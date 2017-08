MP fiscaliza estrutura de acolhimento a crianças e unidade de saúde para Micareta 2017 de Feira de Santana

O Ministério Público estadual visitou na manhã de ontem (18/05/2017), o Espaço Criança, estrutura instalada no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, em Feira de Santana, para o acolhimento, durante a Micareta, de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social. As promotoras de Justiça Dila Neves e Semiana Cardoso estiveram no local para averiguar as condições de acomodação, segurança e acompanhamento das crianças no local. Segundo Dila Neves, não foi encontrada nenhuma irregularidade. O espaço conta com salas para funcionamento dos Conselhos Tutelares, e com camas e berços para receber as crianças. A promotora explicou que o local funcionará tempo integral, 24 horas, durante toda a festa, com o objetivo de receber as crianças e encaminhá-las para os pais ou responsáveis.

Unidade de Saúde

Já ontem, o promotor de Justiça Audo Rodrigues visitou a principal unidade de saúde montada para a festa, localizada no início da Avenida Adenil Falcão. Ele informou que, durante a inspeção, não foi encontrada nenhuma desconformidade em relação ao projeto apresentado ao MP pela Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o promotor, a unidade conta com equipes formadas por oito profissionais por plantão, entre médicos, técnicos de enfermagem, agentes de vigilância sanitária, entre outros; equipes para executar programas contra Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); sala com leitos hospitalares; espaço para realização de pequenos procedimentos cirúrgicos; estrutura ligada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para transferência de pacientes mais graves a hospitais; setor de estatísticas e almoxarifado de medicamentos.