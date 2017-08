Membros do Colegiado Escolar do estado da Bahia são eleitos com a ampla participação das famílias

Depois de uma semana de votações, a eleição para o Colegiado Escolar nas escolas estaduais chega ao fim nesta sexta-feira (12/05/2017). Como a votação acontece até o turno da noite em muitas unidades, as comissões eleitorais começam a apurar os resultados na próxima semana. O resultado será divulgado e publicado gradativamente no Diário Oficial do Estado, com os nomes dos representes dos estudantes, professores, funcionários, pais, mães ou responsáveis eleitos. A função do conselho é promover a participação e o acompanhamento das ações pedagógicas, administrativas e financeiras das escolas.

Segundo José Barreto Bittencourt, coordenador de Articulação com os Núcleos Territoriais de Educação (Conte), o processo de eleição superou as expectativas da Secretaria da Educação do Estado pela participação ativa da comunidade escolar, principalmente das famílias. “O empenho das equipes estaduais e territoriais em divulgar e acompanhar as eleições do Colegiado Escolar proporcionou que fossem bastante favoráveis os nossos objetivos para a ampla participação da comunidade escolar nas eleições. Chegamos a quase 100% das escolas realizando o processo de eleição e esperamos o mais breve possível estar empossando os candidatos eleitos”, comemora.

Em muitas escolas, esta sexta-feira foi movimentada pelo pleito. Foi o caso do Colégio Estadual da Bahia – Central, localizado no bairro de Nazaré, em Salvador. Na unidade escolar, os alunos falam sobre a expectativa de como o processo pode ajudar na melhoria da escola. “Precisamos que haja mobilização de todos os segmentos para, juntos, procurarmos opinar e acompanhar o que ocorre na escola. Temos que contribuir para que tenham novas ações e não apenas esperar que a direção faça tudo”, defende Matheus Macedo, estudante do 2º ano.

A sua colega Eva Freire, 17 anos, estudante do 2º ano, trabalhou na mobilização para a eleição e fala sobre a experiência. “Como líder de classe me vejo na obrigação de incentivar os meus colegas a participarem da votação. Queremos uma ampla participação dos estudantes e de todos os outros segmentos do Colegiado Escolar. Podemos ser importantes nas decisões da escola”, destaca.

Já no Colégio Estadual São Gonçalo, em Serra Dourada, no Núcleo Territorial de Educação (NTE – 23 de Santa Maria da Vitória), a 791 km de Salvador, a estratégia foi conciliar a comemoração do Dia das Mães com a eleição do colegiado. “A escola sempre foi muito próxima da família e acho importante o acompanhamento dos pais no processo de aprendizado dos filhos, assim como na parte administrativa e financeira da unidade, ajudando nas propostas de demandas para a escola”, explica Eliane Silva, mãe do estudante do 2º ano Cléber Silva, 16.

No Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, em Itapetinga (NTE 8), a 577 km da capital, e no Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, em Coração de Maria (NTE 19 – Feira de Santana), a 111 km de Salvador, o dia também foi de votação e de muito entusiasmo. Os estudantes, funcionários, professores e familiares fizeram fila para votar e participar deste movimento.