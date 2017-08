Mais de 100 marcas confirmadas na Feira Nacional de Franquias em Salvador

Mais de 100 marcas vão se encontrar em Salvador na 27° Franchising Fair – Feira Nacional de Franquias, a partir desta sexta-feira (19/05/2017) até domingo (21/05), no Shopping Bela Vista, em Salvador. A Feira, que acontece nas principais capitais do país e chega a Salvador pela segunda vez, é uma vitrine de oportunidades de negócios para investidores, empreendedores, empresários e pessoas interessadas em abrir o seu próprio negócio. “A expectativa de faturamento é superar a marca dos 10 milhões durante e após a feira”, revela Ademar Pahl, diretor geral do evento

​Com investimentos para todos os bolsos: com franquias que vão de R$ 3 mil e quinhentos a R$ 2 milhões de reais de aporte inicial, a Feira de Franquias destaca o interesse das grandes marcas com o mercado baiano, mesmo durante a crise. “O mercado do Nordeste possui um dos maiores crescimento do país no segmento de franquias, sendo hoje a segunda região do país com o maior número de lojas franqueadas, logo após a região sudeste, seguindo em crescimento constante, apesar da condição adversa na economia”, explica Pahl.

Dentre as principais empresas do seguimento de alimentação que apresentarão suas franquias na Feira estão organizações como a Patroni Pizza, Cacau Show, Bob´s que vislumbra a oportunidade de abrir a sua franquia no Nordeste e na capital baiana.

Quem está interessado no setor de educação e cursos terá na Feira muitas oportunidades de negócios. Dentre as empresas confirmadas estão o Wizard, Yázigi, CNA e outras empresas como o Granvision, Igui Piscinas, Empório do Aço.

Além dos segmentos citados o público visitante encontrará na feira centenas de opções de investimentos altamente lucrativos nos segmentos de: vestuário, telefonia, informática, bijuterias, óticas, lazer e esporte, imóveis, turismo, serviços, calçados e acessórios, bebidas, cursos, limpeza e manutenção, fotografia, comunicação visual, livrarias, presentes, cafeterias, sorveterias e serviços automotivos. E ainda presença do Sebrae, e potenciais financiadores a exemplo do Banco do Nordeste.