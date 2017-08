Maio Amarelo: SMT de Feira de Santana chama atenção para acidentes de trânsito

A Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana promove, no dia 25 de maio de 2017, o dia “D” de mobilização contra os elevados índices de acidentes de trânsito. O movimento Maio Amarelo, em parceria com a Ciretran e a Polícia Militar, visa chamar a atenção dos condutores para a responsabilidade com o trânsito. O tema deste ano é “A minha escolha faz a diferença”.

No dia da mobilização haverá uma ação específica, no período da noite, na rua São Domingos, onde há inúmeros bares e restaurantes, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da lei seca, e dos riscos de beber e depois dirigir.

No entanto, desde o início do mês, a SMT vem realizando ações em colégios, empresas e indústrias, nas quais condutores e pedestres são orientados e conscientizados a aderir ao movimento.

Somente no ano de 2016, em Feira de Santana, foram registrados pela SMT 742 acidentes com vítimas, e 10 acidentes com vítimas fatais. Já de janeiro à abril deste ano, ocorreram 129 registros de acidente com vítimas, e cinco registros de acidentes com vítima fatal.

De acordo com o superintendente de Trânsito, Maurício Carvalho, é preciso pensar em um trânsito mais humanizado. “Temos que acabar com a indústria da morte no trânsito, temos que levar em consideração as tragédias também daqueles que sobrevivem, mas ficam com graves sequelas”.

Ele destaca que, conforme dados oficiais, mais de 5 mil pessoas morrem por ano, devido a acidentes de trânsito em todo o país.