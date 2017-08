Instituto Anísio Teixeira tem novo diretor-geral

Fortalecer a formação e valorizar o educador. É com este foco que Desiderio Bispo de Melo assume a diretoria-geral do Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão que integra a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Professor da rede estadual de ensino da Bahia desde 1998, Desiderio é formado em história e, também, em direito. Possui pós-graduações nas áreas de musicoterapia e pedagogia do ensino superior. A posse do novo diretor está marcada para sexta-feira (12), às 9h, no auditório do Instituto.

“A minha expectativa é a mesma de todos os educadores. Precisamos avançar na formação dos educadores, e assim, de forma sistemática e perceptível, melhorar os indicadores educacionais de nosso Estado. Reconheço todos os esforços empregados na educação, desde 2007, mas precisamos avançar mais. Já avançamos com o piso, é uma conquista, mas a valorização do professor também é importante para mudarmos os nossos indicadores”, afirmou Desiderio, lembrando que conhece bem o IAT e que já passou por formações no Instituto. “O IAT é um lugar de excelência e precisamos levar esta excelência para dentro da sala de aula”, completou.

Instituto Anísio Teixeira – O Instituto Anísio Teixeira – IAT, órgão em regime especial de administração direta da Secretaria Estadual da Educação da Bahia, com base no Regimento da Lei nº 8.970/94, tem por finalidade planejar e coordenar estudos e projetos referentes a ensino, pesquisa, experimentações educacionais e qualificação de recursos humanos na área de educação. O Instituto abriga projetos estruturantes da Secretaria da Educação, como o Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec), Gestão da Aprendizagem Escolar (Gestar na Escola) e o Programa de Difusão de Mídias e Tecnologias Educacionais (Rede Anísio Teixeira). Atualmente está desenvolvendo o Plano de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação, em articulação com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia.