Hotéis e bares são vistoriados por fiscais da FPI de Feira de Santana.

Técnicos de órgãos que compõem a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) estiveram, na manhã desta quarta-feira (10/05/2017), na avenida Presidente Dutra, principal palco da Micareta, vistoriando bares, restaurantes, hotéis e motéis, que vão funcionar durante o período da festa. Este ano, a folia de momo vai começar oficialmente na próxima quinta-feira (18/05), e segue até o domingo (21/05).

Eles observaram as condições dos estabelecimentos e a qualidade dos serviços prestados. A fiscalização foi iniciada a partir do Hotel Avenida, onde foram inspecionados os dormitórios e demais instalações. Como não foi apresentada a documentação do estabelecimento, foi emitida um notificação.

Durante a inspeção, os técnicos solicitam o alvará de funcionamento, as condições de higiene, questões sanitárias, segurança e, aqueles que servem alimentos, observam a origem e a qualidade dos produtos, data de validade, bem como o manuseio.

A coordenadora da fiscalização de bares, restaurantes, hotéis, motéis e barracas, Márcia Cristina Gomes, ressalta que a vistoria vai contemplar todos os estabelecimentos, principalmente, os situados no entorno do circuito da festa visando garantir a segurança dos consumidores.

“Os estabelecimentos que apresentarem alguma irregularidade recebe uma notificação, com prazo para que haja a regularização”, afirma. A ação envolveu o Procon, a Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, as secretarias do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Crea e Polícia Militar.