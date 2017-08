Governo Rui Costa entrega 840 cisternas para comunidades rurais de Quijingue

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), entregou 840 cisternas no município de Quijingue, no semiárido baiano, nesta segunda-feira (08/05/2017). O conjunto de cisternas vai beneficiar mais de 75 comunidades rurais, permitindo o acesso à água de qualidade para o consumo humano. “Às vezes, uma pequena decisão política pode salvar a vida de muita gente. Estamos aqui para celebrar essa alegria, mas vamos voltar outras vezes para ampliar esse programa”, afirmou o titular da SJDHDS, Carlos Martins, durante a entrega na comunidade do Tatu.

As cisternas receberam R$ 2,8 mil em investimentos. Elas representam um elemento de combate à estiagem, uma vez que Quijingue é um dos 214 municípios baianos que se encontram em situação de emergência por conta da seca. “O que eu tinha aqui era um tanque pequeno. Agora tudo mudou e, com certeza, a vida melhora. Os meninos vão para escola sem se preocupar se tem ou não água”, destacou Dona Maria, uma das beneficiadas.

Com as entregas desta segunda (8), o número de cisternas de consumo construídas em Quijingue, por meio da SJDHDS, chega a 1630, com um investimento total de mais de R$ 4,6 milhões. A Superintendência de Inclusão de Segurança Alimentar (Sisa) é responsável pela coordenação do projeto, enquanto a execução fica a cargo da Fundação de Apoio a Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia (Fatres).

Desde 2015, por meio do Programa Cisternas, que atende famílias cadastradas no CadÚnico, residentes na zona rural e em situação de vulnerabilidade social ou extrema pobreza e que não tenham acesso à fonte de água, a SJDHDS já financiou a construção de mais de 45 mil cisternas de consumo no semiárido baiano.