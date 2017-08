Governador Rui Costa recebe investidores chineses para discutir ponte Salvador-Itaparica, Fiol e Porto Sul

O governador Rui Costa dá início à agenda de trabalhos nesta segunda-feira (22/05/2017) na região do sisal. No primeiro compromisso oficial, às 10h30, no município de Nordestina, consta a visita à empresa Lipari Mineração Ltda. Na oportunidade, Rui visita a mina Braúna, a primeira mina de diamantes da América do Sul, desenvolvida a partir de um depósito de kimberlito, a rocha fonte primária de diamante.

Na terça-feira (23), de volta à capital baiana, Rui recebe no prédio da governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), os representantes da indústria farmacêutica chinesa Fosum Pharma. O assunto em questão são os investimentos ligados a serviços de saúde.

Já na quarta-feira (24), às 14h, também no CAB, o governador recebe Pedro Wongtschowski, membro administrativo da empresa Ultrapar, companhia brasileira que atua nos setores de distribuição de combustíveis e na produção de especialidades químicas. No encontro vão ser discutidos temas como operações regionais, panorama e perspectivas sociais. No mesmo dia, às 15h30, ainda na governadoria, Rui será apresentado a Erik Breye, novo presidente do grupo Invepar, empresa brasileira que atua no segmento de infraestrutura em transportes no Brasil e no exterior, com foco em gestão e operação de rodovias, sistemas de mobilidade urbana e aeroportos.

Na quinta-feira (25), às 8h30, ainda na sala de reuniões, no CAB, o governador se reúne com os presidentes de consórcios de saúde dos municípios de Irecê, Guanambi, Jequié e Teixeira de Freitas. As discussões estarão voltadas para as especialidades das policlínicas regionais e roteiro dos ônibus que darão acesso aos pacientes. No mesmo dia, às 14h, Rui Costa recebe duas companhias chinesas para tratar de assuntos como a construção da ponte Salvador-Itaparica, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e o Complexo Porto Sul.