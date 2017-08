Governador Rui Costa inaugura novo Distrito de Segurança e Delegacia da Mulher no interior

Em mais uma semana de compromissos oficiais, o governador Rui Costa cumpre agenda de forma intensa em Salvador e no interior do Estado. A primeira visita aconteceu na manhã desta segunda-feira (08/05/2017), no Hospital Geral Roberto Santos, com a entrega de obras de urbanização e da nova via de acesso à unidade. Em seguida, o governador inaugurou a Base Comunitária de Segurança de Narandiba. A unidade atenderá as comunidades do Cabula VI, Doron e Saboeiro. Logo após, Rui entregou a sede da Associação de Moradores do Entorno do Hospital. Por último, o governador inaugurou a nova UTI neurológica, composta por 10 leitos, e a unidade de bioimagem, que passou por total readequação.

Na terça-feira (09), Rui recebe, às 10h, a prefeita de Lauro de Freitas, município da região metropolitana de Salvador (RMS), Moema Gramacho. O encontro acontece no prédio da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Na ocasião, vão ser discutidos temas como metrô, saúde, obras do Estado no município, emendas parlamentares, segurança pública e o Centro Pan-Americano de Judô. Ainda no CAB, Rui recebe, em visita de cortesia, o encarregado de negócios de Cuba no Brasil, Homero Saker.

Já na quarta-feira (10), às 10h, o governador apresenta o grupo Vinci Aeroportos para o governo baiano, em encontro também na Governadoria. A empresa em questão é a concessionária que, a partir de julho, vai administrar o Aeroporto Internacional de Salvador. No encontro, estarão presentes os secretários estaduais de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e do Meio Ambiente, Geraldo Reis, além do diretor de negócios da Vinci, Benoit Trochu. No mesmo dia, às 15h, ainda na sala de reuniões, Rui assina decreto de redução do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Participam da reunião os representantes da empresa aérea Avianca, da Federação do Comércio (Fecomercio) e do Trade Turismo, representado pelo presidente do Conselho Baiano de Turismo (Cbtur), Roberto Duran, pelo presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav), Jorge Pinto, além do presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Glicério Lemos.

Na quinta-feira (11), o governador Rui Costa viaja para o município de Alagoinhas, no litoral norte, onde assina ordem de serviço para a construção da policlínica regional. Além disso, Rui inaugura o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) na cidade e a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Na sexta-feira (12), o governador estará no extremo sul do Estado, no município de Teixeira de Freitas. Lá, ele inaugura o Residencial Santos Guimarães, no bairro Colina Verde, e assina ordem de serviço para ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água no bairro Estância Biquini.

Encerrando os compromissos, Rui visita o município de Santana, na região da Bacia do Rio Corrente. Na agenda, consta a inauguração do sistema de abastecimento de água, beneficiando as localidades de Alagoas, Várzea do Mourão, Caraíbas, Jacaré e Ponto Certo. Ainda como parte das atividades, o governador assina ordem de serviço para a construção de uma unidade de beneficiamento de leite e faz entregas de um caminhão baú e de um carro pipa. A agenda pela cidade de Santana termina com a entrega de 50 mil mudas de palma, beneficiando 100 famílias.