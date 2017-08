Governador Rui Costa entrega sistema de abastecimento de água que beneficia povoados do município de Santana

Mais de 1200 moradores do município de Santana, a 813 quilômetros de Salvador, agora contam com água tratada em suas casas. Um novo Sistema de Abastecimento de Água foi inaugurado pelo governador Rui Costa, neste sábado (13/05/2017), beneficiando cinco povoados. O investimento foi de R$ 1,4 milhão. Na oportunidade, Rui também entregou equipamentos para a agricultura familiar local e assinou ordem de serviço que autoriza a construção de uma Unidade de Beneficiamento de Leite. Um investimento de R$ 518 mil que irá garantir a qualidade dos laticínios comercializados, aumentando a renda dos produtores da região.

Sobre o sistema de abastecimento, Rui destacou que “garantir água encanada nas casas de cada família significa mais saúde e qualidade de vida para a população. Estou feliz por inaugurar mais um sistema de abastecimento de água no estado, desta vez aqui em Santana”.

Com cerca de 230 mil metros de comprimento, a nova rede de distribuição beneficia os povoados Alagoas, Várzea do Mourão, Caraíbas, Jacaré e Porto Certo (Distrito de Porto Novo).

Reforço na Agricultura

O governador visitou ainda a 4ª Exposição Agropecuária de Santana (Exposantana), onde entregou equipamentos para melhorar a agricultura no município. A implantação da Unidade de Beneficiamento do Leite, que teve início das obras autorizado neste sábado, terá capacidade para produzir 1,5 mil litros, por dia, garantindo a qualidade do leite comercializado in natura e beneficiado, e reduzindo perdas. Atualmente, existem 100 produtores de leite no município. Com a construção da unidade, o número poderá chegar a 150 novos produtores, em 2018. O convênio foi firmado com a Associação das Comunidades da Escola Família Agrícola de Santana (Acefasa). “A unidade vai permitir que os produtores de leite possam melhorar o valor agregado dos seus produtos, gerando renda e mais desenvolvimento para a cidade”, destacou Rui Costa.

Foram entregues, também neste sábado, um caminhão baú refrigerado, no valor de R$ 172 mil; uma carreta pipa para transporte de água, com capacidade para 4 mil litros; 50 mil mudas de palmas para alimentação de animais, que beneficiará 100 famílias; e ainda 13 mil mudas de mandioca, favorecendo diretamente 43 agricultores familiares.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, os investimentos do Governo do Estado têm como objetivo dar suporte para que o pequeno agricultor possa manter sua renda nos períodos de estiagem. “Queremos construir uma reserva estratégica de alimentos, para evitar que os animais percam peso, parem de se reproduzir ou morram no período de seca, e o agricultor tenha prejuízo”, explicou Jerônimo.