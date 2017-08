Governador Rui Costa entrega sistema de abastecimento de água que beneficia oito povoados em Santa Terezinha

O novo sistema de abastecimento de água de Santa Terezinha está mudando a vida de mais mil moradores do centro-norte baiano. A obra do Governo do Estado está suprindo a necessidade dos habitantes de oito povoados da região, depois de R$ 2,2 milhões em investimentos, que representam mais qualidade de vida e mais saúde para a casa dos baianos que moram no interior e vivem, principalmente, da agricultura familiar.

O governador Rui Costa, acompanhado do secretário estadual de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto, entre outras autoridades, participou, neste sábado (05/05/2017), da inauguração oficial do sistema de abastecimento. Recebido com festa por grupo de samba de roda e orquestra estudantil de flautas, o governador falou aos moradores sobre a importância do investimento em abastecimento de água. “Água é sinônimo de vida e água tratada é sinônimo de saúde. Queremos fazer mais parcerias com os municípios para conseguir fazer mais e levar água para quem precisa. Garantir esse tipo de investimento é beneficiar grande parte da nossa população que vive da agricultura familiar, são setecentas mil famílias no campo e por isso que em todas as cidades levamos ações de apoio”.

Os povoados beneficiados com o novo Sistema de Abastecimento de Água são Campo Alegre, Pedra Redonda, Ferrugem, Mangaba, Capinã, Cágados, Fazenda Cravo e Mangabeirinha. A rede de distribuição possui uma extensão de 30 quilômetros, e vai atender a 1.023 moradores dos distritos.

Fortalecimento da agricultura familiar

Além do abastecimento, os agricultores da região receberam 20 barracas de feira livre, totalizando 50 barracas entregues na região neste mês, ações executadas através da CAR, da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR).

Junto com as barracas, apicultores da região receberam kits para trabalho na produção de mel e ainda foi entregue uma caçamba e dois veículos para uso da prefeitura e na merenda escolar da cidade. Ações que atendem a diferentes necessidades dos homens que trabalham no campo, explicou o secretário da SDR, Jerônimo Rodrigues. “Todos esses são investimentos estratégicos para a inclusão produtiva e fortalecimento da agricultura familiar. A caçamba, por exemplo, em tempos de seca, serve para a limpeza das aguadas, transporte de palmas e outras possibilidades. Com as barracas, nós qualificamos as feiras cada vez mais e garantimos espaços para venda da agricultura orgânica”.

Sinalização de trânsito

A população da sede de Santa Terezinha ainda recebeu nova pavimentação de ruas do bairro Alto do Sossego e a sinalização horizontal e vertical de trânsito. Ao todo, são mais de 370 placas para regulamentação, advertência, indicação e para promover a educação no trânsito, com cerca de R$ 250 mil em investimentos.