Governador Rui Costa anuncia parcerias em reunião com ministra da cultura de Angola

Para tratar de assuntos na área de cooperação cultural e educacional entre o estado da Bahia e Angola, o governador Rui Costa recebeu a ministra da Cultura do país africano, Carolina Cerqueira, nesta sexta-feira (05/05/2017), na Governadoria, em Salvador. Projetos sociais em parceria com a Casa de Angola estiveram entre assuntos abordados. Também participam do encontro os secretários estaduais de Cultura, Jorge Portugal, e da Educação, Walter Pinheiro, além do embaixador de Angola no Brasil, Nelson Manuel Cosme.

“Nós queremos aumentar o entrosamento entre o povo da Bahia e brasileiro com Angola. Vamos fazer uma integração. Propomos uma semana da música de Angola aqui no nosso estado e uma semana da música baiana lá. Além disso, vamos oferecer vagas em turma de capacitação para formar jovens em restauração e conservação do patrimônio histórico, o que, com certeza, vai ajudar o povo de Angola a conservar o seu patrimônio histórico. Aproximados pela cultura, vamos fazer parcerias em diversas áreas”, afirmou o governador.

Rui anunciou ainda o desejo de promover a cooperação no campo cientifico. “Acreditamos que podemos trabalhar juntos em linhas de pesquisa que são referências de indicadores sociais que são comuns aos dois povos, como a anemia falciforme e a questão da pressão arterial alta. Temos muito a caminhar juntos”.

Para a ministra, a reunião marcou o início de uma etapa. “Nós saímos encorajados deste encontro com o governador, porque sentimos que há uma convergência grande de áreas comuns, que certamente vão melhorar as relações entre Angola e o Brasil, particularmente o estado da Bahia, onde nós encontramos muito de nossa ancestralidade da matriz cultural do povo angolano. Com essas parcerias e esses festivais musicais, nós vamos recolher um pouco da cultura um do outro”, destacou.

Em março deste ano, o embaixador de Angola no Brasil esteve no gabinete do vice-governador João Leão para renovar, por mais 25 anos, o termo de cessão de uso da Casa de Angola. Inaugurado em 1999, por iniciativa da Embaixada de Angola no Brasil e apoiada pelo Governo da Bahia, o espaço de acesso à cultura do país africano fica localizado no Solar do Gravatá, em imóvel sob responsabilidade do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).