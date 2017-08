Feira de Santana: vereadores rebatem críticas do líder do governo

No uso da tribuna, na sessão ordinária desta terça-feira (09/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS) concedeu parte do seu tempo à colega Eremita Mota (PSDB), que o aconselhou a manter a postura de um vereador de oposição, mesmo tendo sido criticado pelo líder do Governo.

“Muitas vezes há picuinha com o que trazemos a esta Casa. Quero dizer à Vossa Excelência que não permita que cessem sua voz aqui, porque o mesmo direito que tem um vereador que obteve 5 mil votos tem aquele que se elegeu com 2 mil. Todos aqui têm o mesmo direito. Estou falando isso porque se eu estivesse em seu lugar não admitiria as palavras do Governo. A maneira como lhe tratou não me representa”, pontuou Eremita.

A vereadora está se referindo ao fato do líder do Governo, vereador José Carneiro Rocha (PSDB), ter afirmado que o edil Zé Filé faltou com a verdade quando denunciou falta de merenda escolar na Escola Municipal Professor Antônio Alves Lopes, situada no bairro Viveiros.

Após ouvir as palavras da vereadora Eremita Mota, Zé Filé agradeceu o conselho e concordou com o fato de que o líder governista não usou bem as palavras para defender o Governo da denúncia. “Ele não se agiu bem quando disse que eu não agi com a cabeça. Espero que ele me peça desculpas e vou aceitar porque sou uma pessoa humilde”, disse.

Posto de saúde

Ainda no uso da tribuna, o vereador Zé Filé disse que na última sexta-feira (05) voltou ao bairro Viveiros, fotografou e colheu depoimento de pessoas que reclamavam da falta de medicamentos e material hospitalar no posto de saúde do local. “Agora não posso mais ser chamado de mentiroso porque tenho fotos e depoimentos. Tenho também o nome e endereço de todas as pessoas que falaram comigo. Tenho provas, pois não quero mais ser chamado de mentiroso. Agora vou agir assim”, garantiu.

Em aparte, o vereador José Carneiro afirmou que não tomará para si a carapuça do que disse a vereadora Eremita. “Não estou aqui para representar vereador e sim para assumir o papel de líder do Governo, o que faço com dignidade e respeito. Respeito plenamente a posição de cada um e apenas transmito aqui a posição do Executivo. Quero mais uma vez afirmar que a diretora não mentiu e que Vossa Excelência está perdendo a humildade”, concluiu.