Feira de Santana: vereador Roberto Tourinho repercute manifestação e inauguração de máquina de radioterapia

No uso da tribuna, na sessão ordinária desta segunda-feira (15/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Roberto Tourinho (PV) informou aos presentes na Casa a realização da manifestação dos funcionários do Hospital Colônia Lopes Rodrigues e repercutiu a inauguração de uma máquina de radioterapia em Feira de Santana.

“Recebi o convite para estar presente na manifestação dos funcionários do Hospital Colônia Lopes Rodrigues, no dia 17 de maio, às 7 horas, em frente ao Hospital. Na oportunidade os funcionários irão se manifestar contra o fechamento da unidade hospitalar e reivindicar melhores condições de trabalho e controle do déficit humano e ainda apresentar a todos as dificuldades que passam a Colônia. Eu estarei presente e torço para que o Governo do Estado resolva esse impasse”, pontuou.

Tourinho também registrou a chegada de mais uma máquina de radioterapia, inaugurada no último sábado (13/05) com a presença do ministro da Saúde, secretário estadual da Saúde, secretária municipal de Saúde, médicos e outras autoridades. Até então, Feira de Santana só contava com uma máquina instalada no Hospital Dom Pedro de Alcântara.

“Em 2006, 2007 o Governo Federal entendeu que Feira de Santana precisava de uma máquina, em virtude da demanda. Sendo assim, foi criada uma parceria público privada e as Santas Casas receberam a máquina. Porém, uma é pouco para atender nossa população e o Governo Federal então destinou outra. Isso vai facilitar muito a vida de pacientes portadores de câncer. Foi uma iniciativa louvável do Governo Federal, que contou com o apoio dos governos Estadual e Municipal”, pontuou.

Em aparte Alberto Nery (PT) parabenizou o discurso do colega e lembrou que a máquina já existente em Feira foi trazida na época do governador Wagner. “Iniciativa importante. Quem ganha é Feira de Santana e os portadores de câncer da nossa cidade”, disse.

De volta com a palavra Tourinho ressaltou que esta iniciativa não pode ter interesse político partidário. “O Estado dá anuência, o Município credencia e a população ganha. Para Feira de Santana esta ação é da mais alta importância”, findou.