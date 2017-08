Feira de Santana: vereador repercute reunião de pastores com vice-governador João Leão

O vereador Edvaldo Lima (PP) destacou, em seu discurso na manhã desta segunda-feira (09/05/2017) na Câmara Municipal de Feira de Santana, que no último sábado (06/05/2017) o vice-governador e secretário de Infraestrutura João Leão (PP) do Estado esteve em Feira de Santana. Segundo o edil, a vinda se deu através do convite de pastores da AME, Associação de Ministros Evangélicos de Feira de Santana, para uma aproximação entre ambos, já que são filiados ao mesmo partido político.

A reunião aconteceu na Igreja Deus Vivo e para o vereador foi muito proveitosa e gratificante. “Os pastores e pastoras aproveitaram a presença do ex-governador e perguntaram de que forma ele analisa a violência que assola nossa cidade e o que ele acha da criação de mais leitos infantis nos hospitais da cidade”, revelou Edvaldo.

Segundo Edvaldo, João Leão garantiu levar os pleitos ao governador Rui Costa e apresentar uma resposta aos pastores. “A postura dos pastores foi excelente e os parabenizo por esse papel importante, já que nós evangélicos não estamos apenas para evangelizar, mas também para ajudar a sociedade cobrando das autoridades melhorias para Feira de Santana”, completou.

Em aparte o vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) pediu que seu colega fosse mais claro nas explicações sobre as cobranças e as promessas do vice-governador.

De volta com a palavra e finalizando o seu discurso, Edvaldo disse que fez as explanações cobradas pelo colega e que provavelmente ele não estava atento ao seu discurso.