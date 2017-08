Feira de Santana: vereador parabeniza Bloco Imprensados

No uso da tribuna, no tempo do grande expediente na sessão ordinária desta terça-feira (09/05/2017), na Casa Legislativa, o vereador Roberto Tourinho (PV) parabenizou o Poder Público pela realização do Esquenta da Micareta e da sanção do projeto de lei de sua autoria que inclui a Caminhada do Perdão no Calendário Oficial do Município.

“Gostaria de parabenizar o Poder Público pela realização do Esquenta da Micareta, realizada no último domingo (07), onde contou com a primeira edição do Bloco Imprensados, que levou às ruas profissionais de imprensa e muitas outras categorias. Parabéns aos criadores do bloco”, disse.

Ainda no uso da tribuna, Tourinho agradeceu ao prefeito José Ronaldo pela sanção do projeto de lei de sua autoria que inclui a Caminhada do Perdão no Calendário Oficial do Município. “Amanhã o prefeito irá sancionar de forma simbólica este projeto e estarão presentes o Bispo Emérito Dom Itamar Vian, o Arcebispo Metropolitano Don Zanoni, padres e outras autoridades. Agradeço também a esta Casa pelo gesto e aprovação do pl”, agradeceu.

Para Tourinho a Caminhada do Perdão tem a mesma importância que a Marcha para Jesus. “E ai parabenizo o Poder Público pelo respeito que tem a todas as religiões. Nosso Estado é laico e essa é mais uma prova de democracia e respeito. Por isso nosso projeto é de importância”, pontuou.

Em aparte, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) parabenizou Tourinho pela iniciativa. “A Igreja Católica está de parabéns e o prefeito também pela rapidez e eficácia de sanção desta Lei. Parabéns também às comunidades que saem às ruas para gritar pela paz”, disse.