Feira de Santana: vereador Luiz Ferreira anuncia apoio à reeleição do deputado Carlos Geilson

O vereador Luiz Ferreira dos Santos (Luiz da Feira, PPL), em seu discurso na sessão ordinária desta quarta-feira (17/05/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, confirmou o seu apoio ao deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) para as próximas eleições. “Sempre marchei com o deputado e não ficaria de fora desta vez. Ele terá meu apoio mais uma vez”, garantiu.

Luiz destacou as qualidades do deputado, dizendo que é um homem honrado, digno e honesto, que está indo para o seu terceiro mandato e que contará com o apoio da sua família, assessores, correligionários, amigos e camelôs do Feiraguay.

Em aparte, o vereador José Carneiro (PSDB) destacou que ele escolheu um cidadão de bem, um deputado competente, com o mandato voltado para o interesse do povo baiano e em especial de Feira de Santana. Carneiro disse ainda não ter dúvidas que o colega escolheu um político comprometido com a cidade, Estado e acima de tudo com as causas populares. “Eu também estarei lado a lado com o deputado Geilson rumo à sua reeleição, esperançoso de dar minha contribuição para a renovação do seu mandato”, pontuou.

Também em aparte, o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) parabenizou Luiz da Feira pela escolha. “É o seu segundo mandato, está vindo a passos largos. Faço parte deste grupo e tenho certeza que será o deputado mais votado de Feira de Santana, com todo respeito aos demais”, observou.

O vereador Fabiano da Van (PPS) também o parabenizou e disse que tem certeza que a maioria da Câmara estará com o deputado Geilson. “É um deputado atuante e que traz para a cidade o melhor. Quem sabe, em breve, ele não pode ser o nosso prefeito”, avaliou.

De volta com a palavra, Luiz salientou que Geilson é um grande nome para ser prefeito da cidade de Feira de Santana, em parceria com o prefeito José Ronaldo.

Zé Filé disse que sabe da qualidade de Geilson e que merece o apoio. “Todos os vereadores que o apoiam estão de parabéns. Gostaria de estar ao lado dele, mas não posso”, revelou.